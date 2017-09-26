ГПУ сможет прослушивать всех абонентов Киевстара

MIGnews.com.ua

Во вторник, 26 сентября, стало известно, что Генеральная прокуратура Украины получила доступ ко всему оборудованию оператора мобильной связи Киевстар. Об этом сообщил адвокат Олег Бабич на своей странице в Facebook.

По данным источника, теперь следователи из ГПУ могут получить всю интересующую их информацию о телефонных разговорах и переписке клиентов.

"Печерский районный суд фактически открыл доступ следователям ко всему оборудованию Киевстар с целью получения любой интересующей информации о телефонных разговорах и переписке, внимание, всех абонентов оператора мобильной связи, а это несколько миллионов человек", - отметил Бабич.

Также адвокат подчеркнул, что считает решение Печерского суда Киева "ужасным" и так как "вместо того, чтобы получать такую информацию по конкретным людям, которые подозреваются в совершении преступлений, прокуратура решила не заморачиваться и получила судебное решение по всем гражданам".