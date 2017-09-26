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В Беларуси впервые осудили боевика "ДНР"
26.09.2017 16:32

В Беларуси впервые осудили боевика "ДНР"

Гражданин Беларуси Алексей Яршов был признан виновным в участии в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на Донбассе в составе террористической организации "ДНР". Об этом сообщает Наша нива.

На закрытом суде в городе Витебск мужчину в возрасте 29 лет осудили на два года ограничения свободы без отбывания наказания в исправительном учреждении.

Сообщается, что следствию удалось получить множество доказательств об участии белоруса в боевых действиях за границей. Яршов опубликовал в открытом доступе в социальных сетях фотографии, на которых он запечатлен с оружием на фоне танков. Выяснилось, что снимки сделали на въезде в Донецк.

Мужчину осудили по ч.1 ст.361-3 Уголовного кодекса Беларуси, статью о наемничестве сторона обвинения доказать не смогла.

Данный приговор стал первым в открытом доступе по делу об участии в войне на Донбассе.

Как сообщал MIGnews.com.ua, бывший боевик так называемой Донецкой народной республике сдался Службе безопасности Украины.

Теги материала: Беларусь, суд, приговор, Донбасс, боевик
Новости СМИ2
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