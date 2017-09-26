Полицейские изъяли оружие и наркотики у жителей Ужгорода

Сотрудники полиции изъяли наркотические вещества и незарегистрированное оружие у жителей Ужгорода. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области на своей странице в Facebook.
В понедельник, 25 сентября, правоохранители провели санкционированный обыск квартиры мужчины в возрасте 47 лет и его сожительницы, которых подозревают в преступлениях, связанных с наркотиками. Полицейские нашли пистолет Макарова, 50 грамм марихуаны и 10 грамм метамфетамина.
По данному факту возбуждены два уголовных дела. Первое - по ст.263 Уголовного кодекса Украины, второе - по ст.309 Уголовного кодекса Украины.
Наркотики и оружие изъяли и направили на экспертизу.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на территории Львова была задержана преступная группировка, участники которой сбывали психотропные вещества, в том числе около учебных заведений города.