Полицейские изъяли оружие и наркотики у жителей Ужгорода

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Сотрудники полиции изъяли наркотические вещества и незарегистрированное оружие у жителей Ужгорода. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области на своей странице в Facebook.

В понедельник, 25 сентября, правоохранители провели санкционированный обыск квартиры мужчины в возрасте 47 лет и его сожительницы, которых подозревают в преступлениях, связанных с наркотиками. Полицейские нашли пистолет Макарова, 50 грамм марихуаны и 10 грамм метамфетамина.

По данному факту возбуждены два уголовных дела. Первое - по ст.263 Уголовного кодекса Украины, второе - по ст.309 Уголовного кодекса Украины.

Наркотики и оружие изъяли и направили на экспертизу.