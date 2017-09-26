Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
Сотрудник всех СМИ Греции вышли на протесты
26.09.2017 14:43

Сотрудник всех СМИ Греции вышли на протесты

Представители Греческой ассоциации журналистов объявили 24-часовую забастовку во вторник, 26 сентября. Об этом сообщает The Associated Press.

В стране весь день не транслируются новостные программы, на сайтах не обновляются ленты новостей, а газеты не выпустили свежие выпуски.

Сообщается, что союз журналистов Афин потребовал от правительства и медиа-компаний помощи в сохранении фонда охраны здоровья работников масс-медиа на плаву и не закрывать его.

Известно, что греческие средства массовой информации сильно пострадали от финансового кризиса в стране, из-за которого доходы от рекламы и подписки резко упали. Забастовка должна окончиться в среду, 27 сентября, в 6:00.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, активисты вышли на уличные акции, чтобы поддержать проведение референдума о независимости, во многих городах Каталонии.

Теги материала: Греция, протест, СМИ, забастовка, журналисты
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Кельне мужчина, читая стихи, парализовал движение 234 поездов
Важное
В Кельне мужчина, читая стихи, парализовал движение 234 поездов
На Шри-Ланке крокодил убил британского журналиста
Важное
На Шри-Ланке крокодил убил британского журналиста
ОБСЕ: В тюрьмах по всему миру заключены 170 журналистов
Важное
ОБСЕ: В тюрьмах по всему миру заключены 170 журналистов
Раненный в Авдеевке британский журналист вернулся на Донбасс
Важное
Раненный в Авдеевке британский журналист вернулся на Донбасс
В Норвегии задержали судно Greenpeace с 35 протестующими
Важное
В Норвегии задержали судно Greenpeace с 35 протестующими
Сотрудники аэропорта Барселоны начали непрерывную забастовку
Важное
Сотрудники аэропорта Барселоны начали непрерывную забастовку

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

В Киеве мужчина пытается спрыгнуть с Моста влюбленных
Эксклюзив  В Киеве мужчина пытается спрыгнуть с Моста влюбленных
26.09.2017
Гримчак: Позицию Украины по миротворцам поддерживают все союзники
Эксклюзив  Гримчак: Позицию Украины по миротворцам поддерживают все союзники  Видеорепортаж
26.09.2017
Костенко: Оборонной помощи, которую выделили США, недостаточно для Украины
Эксклюзив  Костенко: Оборонной помощи, которую выделили США, недостаточно для Украины
24.09.2017
Что обязательно нужно сделать в день осеннего равноденствия: советы астролога
Эксклюзив  Что обязательно нужно сделать в день осеннего равноденствия: советы астролога
22.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика