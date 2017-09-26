Сотрудник всех СМИ Греции вышли на протесты

MIGnews.com.ua

Представители Греческой ассоциации журналистов объявили 24-часовую забастовку во вторник, 26 сентября. Об этом сообщает The Associated Press .

В стране весь день не транслируются новостные программы, на сайтах не обновляются ленты новостей, а газеты не выпустили свежие выпуски.

Сообщается, что союз журналистов Афин потребовал от правительства и медиа-компаний помощи в сохранении фонда охраны здоровья работников масс-медиа на плаву и не закрывать его.

Известно, что греческие средства массовой информации сильно пострадали от финансового кризиса в стране, из-за которого доходы от рекламы и подписки резко упали. Забастовка должна окончиться в среду, 27 сентября, в 6:00.