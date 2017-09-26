Победитель "Евровидения" находится в реанимации

MIGnews.com.ua

Во вторник, 26 сентября, известный португальский певец и победитель конкурса "Евровидение-2017" Сальвадор Собрал был в отделение реанимации для пересадки сердца, сообщает УНН .

Стоит отметить, что на данный момент Собрал подключен к специальному аппарату, который поддерживает работу сердца.

Кроме этого, график посещения певца ограничен, чтобы избежать большой нагрузки.

По данным источника, Собрал с детства страдает пороком сердца и ему необходимо было найти донора для пересадки.

Поклонники музыканта поддержали его в социальных сетях.