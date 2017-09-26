Победитель "Евровидения" находится в реанимации

Во вторник, 26 сентября, известный португальский певец и победитель конкурса "Евровидение-2017" Сальвадор Собрал был в отделение реанимации для пересадки сердца, сообщает УНН.
Стоит отметить, что на данный момент Собрал подключен к специальному аппарату, который поддерживает работу сердца.
Кроме этого, график посещения певца ограничен, чтобы избежать большой нагрузки.
По данным источника, Собрал с детства страдает пороком сердца и ему необходимо было найти донора для пересадки.
Поклонники музыканта поддержали его в социальных сетях.
Как сообщал MIGnews.com.uа, победителя "Евровидения" срочно госпитализировали из-за проблем с сердцем. После завершения конкурса в Украине Собрал начал свой длительный концертный тур, после которого почувствовал ухудшение здоровья.