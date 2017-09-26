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Победитель "Евровидения" находится в реанимации
26.09.2017 08:51

Победитель "Евровидения" находится в реанимации

Во вторник, 26 сентября, известный португальский певец и победитель конкурса "Евровидение-2017" Сальвадор Собрал был в отделение реанимации для пересадки сердца, сообщает УНН.

Стоит отметить, что на данный момент Собрал подключен к специальному аппарату, который поддерживает работу сердца.

Кроме этого, график посещения певца ограничен, чтобы избежать большой нагрузки.

По данным источника, Собрал с детства страдает пороком сердца и ему необходимо было найти донора для пересадки.

Поклонники музыканта поддержали его в социальных сетях.

Как сообщал MIGnews.com.uа, победителя "Евровидения" срочно госпитализировали из-за проблем с сердцем. После завершения конкурса в Украине Собрал начал свой длительный концертный тур, после которого почувствовал ухудшение здоровья.

Теги материала: Евровидение-2017, победитель, реанимация, пересадка сердца
Новости СМИ2
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