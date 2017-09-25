В Англии четверо туристов употребили наркотики и не смогли спуститься с горы

MIGnews.com.ua

Четверо туристов призвали на помощь группу спасателей после того, как застряли на вершине одной из самых высоких гор Англии Скофелл-Пайк в Озерном крае, сообщает 4sport .

Сообщается, что высота горы не такая большая и составляет всего 978 метров, а склоны ее довольно пологие и не представляют особой трудности для спуска в нормальную, сухую погоду, поэтому группа спасателей очень удивилась, узнав, что на вершине данной горы находятся туристы, неспособные самостоятельно спуститься.

В субботу, в 18:30 спасатели получили сообщение с просьбой о помощи, а уже спустя три часа в сумерках отыскали туристов и спустили их вниз.

"Туристы, застрявшие на горе, и вызвавшие впоследствии полицию и спаскоманду не могли самостоятельно спуститься вниз по причине употребления канабиса. Из-за их выходки нам потребовалось поднимать по тревоге горных спасателей, вертолет и скорую помощь, что бы спасти их", - спустя некоторое время появилось на странице спасательной службы в социальных сетях.

Пользователи сети, которые увидели данное сообщение, возмутились произошедшей ситуацией и призвали горе путешественников самостоятельно оплатить стоимость спасательной операции.