Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
Экс-участницу группы "Банд'Эрос" похоронили в России
25.09.2017 20:19

Экс-участницу группы "Банд'Эрос" похоронили в России

Бывшую солистку музыкальной группы "Банд'Эрос" Раду Змихновскую, спустя одиннадцать дней после смерти, похоронили в понедельник, 25 сентября, в России, сообщает российское издание Super.ru на своей странице в социальной сети Instagram.

Сообщается, что бывшая участница популярной российской группы скончалась в четверг, 14 сентября, на территории США.

В понедельник в Москве на территории Троекуровского кладбища прошли похороны исполнительницы, на которых присутствовали лишь самые близкие друзья девушки, а также родственники.

После произошедшего, члены музыкальной группы "Банд'Эрос" рассказали об официальной причине смерти бывшей солистки Рады Змихновской. По их словам, у певицы случился геморрагический инсульт - кровоизлияние в мозг, от которого девушка умерла моментально.

Как сообщал MIGnews.com.ua, самая богатая женщина в мировой истории по версии издания Forbes, наследница основателя косметической группы L'Oreal Лилиан Бетанкур умерла на 95 году жизни. Смерть женщины была подтверждена членами ее семьи, в частности, дочерью.

Теги материала: певица, смерть, группа, похороны, Москва
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Арабских Эмиратах умерла самая тяжелая женщина в мире
Важное
В Арабских Эмиратах умерла самая тяжелая женщина в мире  Фоторепортаж
В Москве заметили спорткар с гербом Украины и российскими номерами
Важное
В Москве заметили спорткар с гербом Украины и российскими номерами
В Африке около десятка слонов погибли от удара током
Важное
В Африке около десятка слонов погибли от удара током
Во Франции скончалась самая богатая женщина в истории
Важное
Во Франции скончалась самая богатая женщина в истории
Жителей Ивано-Франковской области атакует "чупакабра"
Важное
Жителей Ивано-Франковской области атакует "чупакабра"  Видеорепортаж
Житель Франции не может юридически доказать, что он не умер
Важное
Житель Франции не может юридически доказать, что он не умер  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Костенко: Оборонной помощи, которую выделили США, недостаточно для Украины
Эксклюзив  Костенко: Оборонной помощи, которую выделили США, недостаточно для Украины
24.09.2017
Что обязательно нужно сделать в день осеннего равноденствия: советы астролога
Эксклюзив  Что обязательно нужно сделать в день осеннего равноденствия: советы астролога
22.09.2017
Нардеп: украинцы недовольны работой власти
Эксклюзив  Нардеп: украинцы недовольны работой власти
21.09.2017
Шкиряк заметил коррупционный след в пожаре в детском лагере в Одессе
Эксклюзив  Шкиряк заметил коррупционный след в пожаре в детском лагере в Одессе
20.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика