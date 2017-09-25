Экс-участницу группы "Банд'Эрос" похоронили в России

MIGnews.com.ua

Бывшую солистку музыкальной группы "Банд'Эрос" Раду Змихновскую, спустя одиннадцать дней после смерти, похоронили в понедельник, 25 сентября, в России, сообщает российское издание Super.ru на своей странице в социальной сети Instagram.

Сообщается, что бывшая участница популярной российской группы скончалась в четверг, 14 сентября, на территории США.

В понедельник в Москве на территории Троекуровского кладбища прошли похороны исполнительницы, на которых присутствовали лишь самые близкие друзья девушки, а также родственники.

После произошедшего, члены музыкальной группы "Банд'Эрос" рассказали об официальной причине смерти бывшей солистки Рады Змихновской. По их словам, у певицы случился геморрагический инсульт - кровоизлияние в мозг, от которого девушка умерла моментально.