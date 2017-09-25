В США женщина убила четырехметрового аллигатора ради семьи

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Жительница Соединенных Штатов Америки, многодетная мать Лаура Робинсон Гриффин возрастом 37 лет самостоятельно убила гигантского четырехметрового аллигатора, отметив, что сделала это ради его мяса, которого хватит ее семье более, чем на год, сообщает Корреспондент со ссылкой на The Sacramento Bee.

Женщина отметила, что выслеживала свою добычу на протяжении двух часов, после этого она подцепила рептилию специальным крюком, но та ускользнула. Через час американка снова попробовала подцепить добычу, применив теперь одновременно три крючка, в результате чего ей удалось убить животное.

"Я выстрелила в него не один раз, я выстрелила три раза. Если уж класть такое в лодку, то нужно быть уверенным, что оно мертво", - подчеркнула Лаура.

"Мяса хватит на год. Мы убиваем не для забавы, а добываем мясо", - поделилась с журналистами многодетная мать.