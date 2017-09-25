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В США женщина убила четырехметрового аллигатора ради семьи
25.09.2017 18:29

В США женщина убила четырехметрового аллигатора ради семьи  Фоторепортаж

Жительница Соединенных Штатов Америки, многодетная мать Лаура Робинсон Гриффин возрастом 37 лет самостоятельно убила гигантского четырехметрового аллигатора, отметив, что сделала это ради его мяса, которого хватит ее семье более, чем на год, сообщает Корреспондент со ссылкой на The Sacramento Bee.

Женщина отметила, что выслеживала свою добычу на протяжении двух часов, после этого она подцепила рептилию  специальным крюком, но та ускользнула. Через час американка снова попробовала подцепить добычу, применив теперь одновременно три крючка, в результате чего ей удалось убить животное.

"Я выстрелила в него не один раз, я выстрелила три раза. Если уж класть такое в лодку, то нужно быть уверенным, что оно мертво", - подчеркнула Лаура.

"Мяса хватит на год. Мы убиваем не для забавы, а добываем мясо", - поделилась с журналистами многодетная мать.

Как сообщал MIGnews.com.uа, на территории индонезийского округа Кутай-Картанегара крокодил напал на читающего заклинания шамана и утащил его под воду. На следующий день местные правоохранители обнаружили в реке тела обоих пропавших. Глава полиции Фадиллах Зулкамаен отметил, что хищники не стали есть тела Арджуны и заклинателя. 

Теги материала: крокодил, охота, животное, мать, США
Новости СМИ2
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