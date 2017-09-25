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NewsOne организовывает благотворительный сбор вещей. Поможем детям-сиротам вместе
25.09.2017 18:31

NewsOne организовывает благотворительный сбор вещей. Поможем детям-сиротам вместе

Телеканал NewsOne организовывает благотворительный сбор вещей для детей, у которых нет родителей. К сожалению, количество сирот в Украине за последнее время существенно возросло из-за сложившейся военной ситуации.

Наша команда инициирует помощь деткам, которые лишены родительской любви, но также нуждаются в тепле и внимании.

"Наша работа - оперативно доносить информацию до зрителя, а сегодня мы хотим использовать свои медиа-возможности, чтобы оказать реальную помощь детям. Предлагаем объединиться и общими силами протянуть руку помощи самым маленьким и беззащитным. Детям в детских домах и интернатах нужны книги, игрушки, одежда и продукты длительного хранения. Все, что будет собрано мы передадим в детские дома и предоставим отчет", - заявила главный редактор телеканала NewsOne Роксолана Завинская.

Если хотите помочь детям, пожалуйста, привозите вещи по адресу: г. Киев, улица Полевая, 21 до 30 сентября включительно.

С благодарностью, команда NewsOne

Контактное лицо - Анна Король

тел: +380977759709

email: a.korol@newsone.ua

Теги материала: NewsOne, дети, помощь
Новости СМИ2
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