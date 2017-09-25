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Крищенко заявил о росте количества убийств в Киеве
25.09.2017 17:57

Крищенко заявил о росте количества убийств в Киеве

В текущем году в Киеве значительно возросло количество убийств. Такое заявление сделал начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко, пишет Цензор.НЕТ.

"Единственное, совершаемых убийств в этом году у нас больше. Если за восемь месяцев прошлого года их было 69, то в этом - 88", - отметил Крищенко.

Он также подчеркнул, что в целом правоохранители зарегистрировали меньше преступлений, нежели в прошлом году.

Кроме того Крищенко проинформировал, что раскрываемость преступлений, в частности, краж, возросла.

"Например, квартирные кражи. За восемь месяцев текущего года их зарегистрировано 3720, за аналогичный период прошлого года их было 5711. Раскрыли в прошлом году 471, в этом - 494... В прошлом году разбоев - 378, в этом 343. А грабежей - 4417, в этом - 2615", - заявил правоохранитель.

По его словам, за восемь месяцев текущего года было зарегистрировано 1005 угонов автомобилей, в то время как за аналогичный период прошлого года эта цифра составила 1267 машины.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в понедельник, 23 сентября, в Киеве возле Святошинского ЗАГСа нашли тело мужчины.

 

Теги материала: Андрей Крищенко, Киев, Национальная полиция, преступления
Новости СМИ2
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