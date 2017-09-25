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В аэропорту задержали мужчину, спрятавшего килограмм золота в прямой кишке
25.09.2017 17:43

В аэропорту задержали мужчину, спрятавшего килограмм золота в прямой кишке  Фоторепортаж

Правоохранительные органы Шри-Ланки арестовали местного жителя за попытку совершить контрабанду в один килограмм золота и ювелирных украшений, сообщает ВВС.

Сообщается, что сотрудники таможенной службы нашли 904 грамма золота, стоимость которого оценили в 4,5 миллиона шри-ланкийских рупий, что равно около 29 тысячам 370 долларов, в прямой кишке подозреваемого.

Отмечается, что мужчина 45 лет, который направлялся с контрабандой в Индию, был задержан правоохранителями в международном аэропорту Коломбо. По словам работника таможни, сотрудники обратили внимание на мужчину, потому что "он подозрительно шел", а позже при помощи металлоискателей удалось обнаружить скрытый багаж, "тщательно упакованный в полиэтиленовые пакеты и аккуратно вставленный в прямую кишку".

Полицейские отмечают, что обычно контрабандисты в регионе закупают золотые и ювелирные изделия в Дубае и Сингапуре, где они относительно дешевые и переправляют в Индию, чтобы там сбыть значительно дороже.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 17 сентября, в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей пограничники обнаружили спрятанные в грузовике старинные картины. За рулем грузового автомобиля находился гражданин Украины, который вез из Чехии изделия из бумаги.

Теги материала: контрабанда, контрабандист, золото, украшения
Новости СМИ2
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