В Арабских Эмиратах умерла самая тяжелая женщина в мире

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Египтянка Эман Абд эль-Ати, которая на протяжении последних лет имела самый большой вес в мире, скончалась на территории Объединенных Арабских Эмиратов, передает ВВС .

Сообщается, что Эман Абд эль-Ати в начале текущего года прошла курс лечения от ожирения в одной из индийских клиник, по словам журналистов, во время него женщина потеряла 300 кг от 500 своего общего веса, однако скончалась вследствие осложнений со здоровьем.

Представители клиники отметили, что Эман имела болезнь сердца, а также нарушенную работу почек. Перед операцией родственники женщины признались, что она не выходила из дома более 25 лет. После того как родственники собрали необходимую сумму денег в интернете, египтянку доставили на чартерном самолете в специализированную клинику в Мумбаи, но позже семья перевезла оттуда женщину, обвинив клинику в непрофессиональном обращении с пациентами.

В понедельник произошел скандал, тогда сестра Эман - Шайма Селим, выложила на свою страницу в социальной сети видео, в котором рассказала, что женщина даже после операции не может говорить и двигаться, а также похудела не так сильно, как рассказывают доктора.

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