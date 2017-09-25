Еще в одной области Украины зафиксировали вспышку АЧС

На территории Херсонской области была зафиксирована еще одна вспышка африканской чумы свиней, о соответствующем факте сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы Украины.
Согласно сообщению Госпродпотребслужбы, во вторник, 19 сентября, в личном подсобном хозяйстве жителя села Бехтери Голопристанского района в Херсонской области зарегистрировали гибель одной особи свиньи.
"При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе установлен диагноз - африканская чума свиней", - отметили в пресс-службе.
Стоит отметить, что с начала текущего года на территории Украины из-за африканской чумы свиней были уничтожены 26,5 голов свиней.
Как сообщал MIGnews.com.uа, в Чехии стартовало возведение электрического забора длиной в километр для предотвращения дальнейшего распространения африканской чумы свиней среди диких кабанов. Стоит напомнить, что подобный забор хочет возвести Польша на территории границы с Украиной и Беларусью.