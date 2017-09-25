Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
Еще в одной области Украины зафиксировали вспышку АЧС
25.09.2017 16:31

Еще в одной области Украины зафиксировали вспышку АЧС

На территории Херсонской области была зафиксирована еще одна вспышка африканской чумы свиней, о соответствующем факте сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы Украины.

Согласно сообщению Госпродпотребслужбы, во вторник, 19 сентября, в личном подсобном хозяйстве жителя села Бехтери Голопристанского района в Херсонской области зарегистрировали гибель одной особи свиньи.

"При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе установлен диагноз - африканская чума свиней", - отметили в пресс-службе.

Стоит отметить, что с начала текущего года на территории Украины из-за  африканской чумы свиней были уничтожены 26,5 голов свиней.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Чехии стартовало возведение электрического забора длиной в километр для предотвращения дальнейшего распространения африканской чумы свиней среди диких кабанов. Стоит напомнить, что подобный забор хочет возвести Польша на территории границы с Украиной и Беларусью. 

Теги материала: чума, свинья, свинина, карантин, гибель
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Арабских Эмиратах умерла самая тяжелая женщина в мире
Важное
В Арабских Эмиратах умерла самая тяжелая женщина в мире  Фоторепортаж
Скончался один из самых успешных комиков Голливуда Джерри Льюис
Важное
Скончался один из самых успешных комиков Голливуда Джерри Льюис
Чехия нашла эффективный способ борьбы с африканской чумой свиней
Важное
Чехия нашла эффективный способ борьбы с африканской чумой свиней
В Индии от свиного гриппа гибнут сотни человек
Важное
В Индии от свиного гриппа гибнут сотни человек
В Госстат рассказали, почему в Украине исчезает свинина
Важное
В Госстат рассказали, почему в Украине исчезает свинина
В России скончался всемирно известный художник
Важное
В России скончался всемирно известный художник

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Костенко: Оборонной помощи, которую выделили США, недостаточно для Украины
Эксклюзив  Костенко: Оборонной помощи, которую выделили США, недостаточно для Украины
24.09.2017
Что обязательно нужно сделать в день осеннего равноденствия: советы астролога
Эксклюзив  Что обязательно нужно сделать в день осеннего равноденствия: советы астролога
22.09.2017
Нардеп: украинцы недовольны работой власти
Эксклюзив  Нардеп: украинцы недовольны работой власти
21.09.2017
Шкиряк заметил коррупционный след в пожаре в детском лагере в Одессе
Эксклюзив  Шкиряк заметил коррупционный след в пожаре в детском лагере в Одессе
20.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика