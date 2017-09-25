Еще в одной области Украины зафиксировали вспышку АЧС

MIGnews.com.ua

На территории Херсонской области была зафиксирована еще одна вспышка африканской чумы свиней, о соответствующем факте сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы Украины.

Согласно сообщению Госпродпотребслужбы, во вторник, 19 сентября, в личном подсобном хозяйстве жителя села Бехтери Голопристанского района в Херсонской области зарегистрировали гибель одной особи свиньи.

"При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе установлен диагноз - африканская чума свиней", - отметили в пресс-службе.

Стоит отметить, что с начала текущего года на территории Украины из-за африканской чумы свиней были уничтожены 26,5 голов свиней.