Боевик, охранявший на Донбассе российское командование, сдался СБУ

MIGnews.com.ua

Бывший боевик так называемой Донецкой народной республике сдался Службе безопасности Украины. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным спецслужбы, мужчина воспользовался программой "Тебя ждут дома",

"В 2014 году житель Донецкой области, поддавшись обещаниям сепаратистов, присоединился к незаконным вооруженным формированиям. В составе бандформирований он охранял военные объекты, в частности "генеральный штаб" боевиков и представителей российского командования. Став свидетелем грабежей местного населения, издевательств со стороны российских военных, он решил покинуть ряды боевиков и территорию так называемой "Новороссии", - сообщили в СБУ.

Также в спецслужбе рассказали, что мужчине достаточно длительное время скрывался у родственников на подконтрольной Киеву территории, поскольку боялся уголовной ответственности.

В настоящее время правоохранители проверяют обстоятельства совершенного мужчиной правонарушения.

Мужчина находится дома со своей семьей и ожидает предусмотренное законодательством Украины освобождение от уголовной ответственности, - говорится в сообщении.