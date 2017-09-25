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Боевик, охранявший на Донбассе российское командование, сдался СБУ
25.09.2017 16:12

Боевик, охранявший на Донбассе российское командование, сдался СБУ  Видеорепортаж

Бывший боевик так называемой Донецкой народной республике сдался Службе безопасности Украины. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным спецслужбы, мужчина воспользовался программой "Тебя ждут дома",

"В 2014 году житель Донецкой области, поддавшись обещаниям сепаратистов, присоединился к незаконным вооруженным формированиям. В составе бандформирований он охранял военные объекты, в частности "генеральный штаб" боевиков и представителей российского командования. Став свидетелем грабежей местного населения, издевательств со стороны российских военных, он решил покинуть ряды боевиков и территорию так называемой "Новороссии", - сообщили в СБУ.

Также в спецслужбе рассказали, что мужчине достаточно длительное время скрывался у родственников на подконтрольной Киеву территории, поскольку боялся уголовной ответственности.

В настоящее время правоохранители проверяют обстоятельства совершенного мужчиной правонарушения.

Мужчина находится дома со своей семьей и ожидает предусмотренное законодательством Украины освобождение от уголовной ответственности, - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Служба безопасности Украины задержала информатора боевиков "ДНР" в Славянском районе Донецкой области.

Теги материала: СБУ, ДНР, боевик, Донбасс
Новости СМИ2
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