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Спасатели предупредили украинцев о ночных заморозках
25.09.2017 15:59

Спасатели предупредили украинцев о ночных заморозках

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины предупредила жителей страны о заморозках, которые ожидаются на протяжении 27-28 сентября. Об этом пресс-служба ГСЧС сообщила на своем официальном веб-сайте.

Так, спасатели предупредили о том, что ночью в среду, 27 сентября в восточных регионах Украины, Черниговской, Сумской, Полтавской областях, а также 28 сентября в северных, центральных и Запорожской областях на поверхности почвы и местами в воздухе существует возможность заморозков и температура воздуха 0...-4 градуса по Цельсию.

Кроме того, ночью в четверг, 28 сентября, на территории Киевской области области на поверхности почвы также ожидаются заморозки 0...-4 градуса.

Как сообщал MIGnews.com.uа, на этой неделе в Украине значительно похолодает. на Западной Украине ожидаются небольшие дожди, температура будет в пределах +16...20°C. Значительные осадки возможны лишь на севере страны.

Теги материала: заморозки, Погода, Украина, области
Новости СМИ2
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