Спасатели предупредили украинцев о ночных заморозках

MIGnews.com.ua

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины предупредила жителей страны о заморозках, которые ожидаются на протяжении 27-28 сентября. Об этом пресс-служба ГСЧС сообщила на своем официальном веб-сайте.

Так, спасатели предупредили о том, что ночью в среду, 27 сентября в восточных регионах Украины, Черниговской, Сумской, Полтавской областях, а также 28 сентября в северных, центральных и Запорожской областях на поверхности почвы и местами в воздухе существует возможность заморозков и температура воздуха 0...-4 градуса по Цельсию.

Кроме того, ночью в четверг, 28 сентября, на территории Киевской области области на поверхности почвы также ожидаются заморозки 0...-4 градуса.