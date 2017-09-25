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Синоптики предупреждают о резком похолодании
25.09.2017 14:38

Синоптики предупреждают о резком похолодании

Украину на этой неделе ожидает существенное похолодание. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в эфире одного из украинских телеканалов.

"На протяжении недели в Украине будет преобладать сухая погода, которую будет определять антициклон, но начнутся туманы и похолодание. С середины недели ночная температура воздуха будет снижаться и составит +4...8°C, а возможно и +3...5°C. Днем будет в пределах +12...17°C", - проинформировала Диденко.

Стоит отметить, что на Западной Украине ожидаются небольшие дожди, температура достигнет +16...20°C. Значительные осадки возможны лишь на севере страны.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, непогода обесточила почти 500 населенных пунктов в шести областях Украины. К ликвидации непогоды привлечены подразделения ГСЧС и аварийно-восстановительные бригады коммунальных служб.

Теги материала: похолодание, погода, синоптик
Новости СМИ2
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