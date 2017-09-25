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В Москве заметили спорткар с гербом Украины и российскими номерами
25.09.2017 14:12

В Москве заметили спорткар с гербом Украины и российскими номерами

В понедельник, 25 сентября, в центре российской столицы - Москве заметили спорткар с гербом Украины и российской регистрацией. Об этом сообщил российский блогер Илья Варламов на своей странице в Facebook.

Вот такая машина припаркована в центре Москвы. Интересно, как долго простояла бы машина с двуглавым орлом в центре Киева?" - прокомментировал он фотографию.

"Интересно, как долго простояла бы эта машина в Москве, если бы это Украина напала на РФ?" - отмечают в комментариях интернет-пользователи.

Как сообщал MIGnrews.com.ua ранее, работники украинского посольства в Великобритании ко Дню Независимости Украины обратились к жителям Украины и Великобритании, зачитав стихотворение Владимира Сосюры "Любите Украину" в авторском переводе на английский язык. Видео с поздравительным стихом было размещено на странице посольства на видеохостинге YouTubе.По словам руководительницы посольства, перевод сделано, чтобы британские друзья в полной мере "могли разделить любовь к нашей Родине" и "понять настоящую украинскую душу".

 

Теги материала: спорткар, тризуб, Москва
Новости СМИ2
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