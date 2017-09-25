В Москве заметили спорткар с гербом Украины и российскими номерами

MIGnews.com.ua

В понедельник, 25 сентября, в центре российской столицы - Москве заметили спорткар с гербом Украины и российской регистрацией. Об этом сообщил российский блогер Илья Варламов на своей странице в Facebook.

Вот такая машина припаркована в центре Москвы. Интересно, как долго простояла бы машина с двуглавым орлом в центре Киева?" - прокомментировал он фотографию.

"Интересно, как долго простояла бы эта машина в Москве, если бы это Украина напала на РФ?" - отмечают в комментариях интернет-пользователи.