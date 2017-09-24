В Каталонии продолжаются массовые акции в поддержку референдума

MIGnews.com.ua

Активисты вышли на уличные акции, чтобы поддержать проведение референдума о независимости, во многих городах Каталонии. Об этом сообщает La Vanguardia .

Отмечается, что основная акция проходит в Барселоне. Там тысячи протестующих собрались в центре города с лозунгами "Мы проголосуем!" и раздавали образцы бюллетеней.

Президент каталонского парламента Карме Форкаделл во время выступления перед демонстрантами заявил, что они должны противостоять "провокациям" со стороны центрального правительства.

"Они видят насилие в Каталонии. Его не было и не будет. Мы - мирные люди, и все, что мы хотим - это соблюдение наших прав", - сказал он.