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В Каталонии продолжаются массовые акции в поддержку референдума
24.09.2017 19:12

В Каталонии продолжаются массовые акции в поддержку референдума

Активисты вышли на уличные акции, чтобы поддержать проведение референдума о независимости, во многих городах Каталонии. Об этом сообщает La Vanguardia.

Отмечается, что основная акция проходит в Барселоне. Там тысячи протестующих собрались в центре города с лозунгами "Мы проголосуем!" и раздавали образцы бюллетеней.

Президент каталонского парламента Карме Форкаделл во время выступления перед демонстрантами заявил, что они должны противостоять "провокациям" со стороны центрального правительства.

"Они видят насилие в Каталонии. Его не было и не будет. Мы - мирные люди, и все, что мы хотим - это соблюдение наших прав", - сказал он.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, сотрудники испанской полиции провели рейд в девяти зданиях правительства Каталонии по делу о подготовке референдума о независимости, в результате чего задержали ряд чиновников.

Теги материала: Каталония, Испания, референдум, независимость, Барселона, акция
Новости СМИ2
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