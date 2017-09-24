ОБСЕ: Боевики укрепляют свои огневые позиции около Луганска

MIGnews.com.ua

Боевики "Луганской народной республики" осуществляют укрепление своих боевых позиций неподалеку от оккупированного Луганска. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Наблюдатели миссии зафиксировали бронетранспортер в поселке Старый, находящемся во временно неподконтрольных районах в 58 км к западу от Луганска. В четверг, 21 сентября, около села Долгое в 22 км на северо-запад от Луганска беспилотник СММ зафиксировал траншейный экскаватор, три боевые машины пехоты. Также были замечены признаки действующего лагеря: огневые позиции, блиндажи и траншеи. Наблюдатели считают, что все это было недавно обустроено либо еще продолжает строиться.