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ОБСЕ: Боевики укрепляют свои огневые позиции около Луганска
24.09.2017 15:23

ОБСЕ: Боевики укрепляют свои огневые позиции около Луганска

Боевики "Луганской народной республики" осуществляют укрепление своих боевых позиций неподалеку от оккупированного Луганска. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Наблюдатели миссии зафиксировали бронетранспортер в поселке Старый, находящемся во временно неподконтрольных районах в 58 км к западу от Луганска. В четверг, 21 сентября, около села Долгое в 22 км на северо-запад от Луганска беспилотник СММ зафиксировал траншейный экскаватор, три боевые машины пехоты. Также были замечены признаки действующего лагеря: огневые позиции, блиндажи и траншеи. Наблюдатели считают, что все это было недавно обустроено либо еще продолжает строиться.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, количество наблюдателей Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе увеличится до 800 человек до марта 2018 года.

Теги материала: Донбасс, Луганск, позиции, укрепление, боевики
Новости СМИ2
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