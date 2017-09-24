Суд арестовал все имущество бывшего министра МВД Захарченко

В ГПУ рассказали, что украинский суд наложил арест на все движимое и недвижимое имущество, а также средства в Украине бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, подозреваемого в серии преступлений, которые расследует Генеральная прокуратура Украины, передает УНН.
Известно, что генпрокуратурой осуществляется досудебное расследование по ряду уголовных производств по подозрению экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.
"Во время досудебного расследования по этим уголовным производствам наложен арест на все обнаруженное, на данный момент, движимое, недвижимое имущество подозреваемого и денежные средства, размещенные в банковских учреждениях на территории Украины", - говорится в сообщении.
Как сообщал MIGnews.com.ua, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Департамент специальных расследований внес изменения в ранее предъявленные подозрения и о новом подозрении экс-президенту Виктору Януковичу и бывшим высокопоставленным чиновникам.