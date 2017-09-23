Актер Колин Ферт получил второе гражданство из-за Brexit

MIGnews.com.ua

Лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус", двукратный лауреат премии BAFTA, британский актер Колин Ферт получил итальянское гражданство, передает ВВС.

Известно, что Ферт подал заявку на получение гражданства Италии после референдума о выходе Британии из Евросоюза. Теперь итальянские власти подтвердили, что Ферт получил итальянский паспорт.

"Известнейший актер, получивший "Оскар" за фильм "Король говорит", женат на нашей гражданке и не раз признавался в любви к нашей стране", - говорится в заявлении итальянского министерства внутренних дел.

Напомним, 57-летний Ферт женат на итальянском продюсере Ливии Джуджолли с 1997 года. Сейчас супружеская пара проживает в Британии вместе с двумя сыновьями.

Италия, в отличие от многих других стран ЕС, разрешает иметь двойное гражданство, поэтому Ферт сможет сохранить и британский паспорт, отмечает Рейтер.

Несколько стран Евросоюза, включая Германию, Францию и Ирландию, ранее также сообщали о росте заявок на гражданство от британцев после "брексита", добавляет агентство.

Ферт известен своими ролями в фильмах "Гордость и предубеждение", "Дневник Бриджит Джонс", "Реальная любовь", "Шпион, выйди вон!", "Одинокий мужчина", "Kingsman: Секретная служба" и многих других.

Итальянские власти объявили о новом гражданстве Ферта спустя всего несколько часов после выступления премьер-министра Британии Терезы Мэй во Флоренции, где она представила позицию Лондона по поводу выхода из Евросоюза.

Мэй подтвердила, что Британия покинет ЕС в марте 2019 года, но также заявила о необходимости двухлетнего переходного периода уже после "брексита", в течение которого торговля со странами Евросоюза будет вестись на прежних условиях.

Как сообщал MIGnews.com.ua, парламент Британии проведет первое голосование касательно законопроекта, который предусматривает выход из Европейского союза.