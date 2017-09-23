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В Нацполиции рассказали, сколько тысяч украинцев спаивают своих детей
23.09.2017 18:32

В Нацполиции рассказали, сколько тысяч украинцев спаивают своих детей

В департаменте коммуникации Национальной полиции Украины сообщили, что ведомство привлекло к административной ответственности 16,6 тысяч граждан за доведение детей до состояния алкогольного опьянения, передает пресс-служба Нацполиции.

В полиции отметили, что в ходе проведения рейдов ювенальная полиция зафиксировала  около 2 тысяч случаев продажи детям алкогольных напитков.

Также в полиции рассказали, что треть подростков, которые совершили в текущем году преступления, были в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал MIGnews.com.ua, полковник полиции Виталий Невгад стал заместителем руководителя Национальной полиции - Главного следственного управления.

Приказ о назначении Невгада на указанную должность выдал глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков.

Сообщается, что новый заместитель руководителя Национальной полиции начал службу в правоохранительных органах в 1994 году в Белоцерковском городском управлении милиции. Начиная с 2010 года, работал заместителем главы следственного управления ГУМВД в Киевской области.

Теги материала: Национальная полиция, дети, алкоголь, задержание
Новости СМИ2
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