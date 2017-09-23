Цукерберг хочет продать до 75 млн акций Facebook

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что хочет продать до 75 миллионов акций своей компании в течение ближайших полутора лет. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Мы планируем ускорить нашу работу и продать большинство своих акций раньше. Я ожидаю, что мы продадим от 35 до 75 миллионов акций Facebook в ближайшие 18 месяцев, чтобы поддерживать нашу работу в сферах образования, науки и юриспруденции", - говорится в сообщении.
Также Цукерберг намерен сохранять контроль над компанией как минимум 20 лет.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в четверг, 21 сентября, основатель популярной соцсети Марк Цукерберг сообщил, что компания Facebook даст 1 млн долларов пострадавшим от землетрясения в Мексике.