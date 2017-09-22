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Минкультуры назвало 27 человек, угрожающих национальной безопасности
22.09.2017 17:55

Минкультуры назвало 27 человек, угрожающих национальной безопасности

Министерство культуры по представлению Службы безопасности Украины внесло 27 человек в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Об этом свидетельствует приказ Минкульта №921 от 20 сентября, опубликованный на сайте ведомства.

В частности перечень лиц дополнен российскими певцами:

  • Надеждой Бабкиной;
  • Егором Булаткиным (Егор Крид);
  • Иваном Демьяном;
  • Павлом Кравцовым (Кравц);
  • Натаном Мировым (Natan);
  • Стасом Пьехой;
  • Ириной Тюриной (Ирина Нельсон);
  • Александром Медведевым (Шура);
  • Вадимом Новиком (Билли Новик);
  • Давидом Нуриевым (Птаха);
  • Валерием Юриным.

Российскими актерами:

  • Станиславом Говорухиным;
  • Людмилой Чурсиной;
  • Алексеем Паниным;
  • Дмитрием Певцовым;
  • Верой Кузьминой;
  • Василием Лановым;
  • Андреем Мерзликиным;
  • Александром Василевским.

Также в перечень внесли актера Стивена Сигала, сербского кинорежиссера Эмира Кустурицу, российских режиссера Евгения Гришковца, художника и скульптора Зураба Церетели, артиста балета Николая Цискаридзе, оперную певицу Ирину Богачеву и видеоблогера Руслана Вихлянцева (Руслана Усачева).

Как сообщал MIGnews.com.uа, министр информационной политики Юрий Стець и министр культуры Евгений Нищук презентуют проект о исторических шедеврах, носящий название знаменитого фильма "Ночь в музее".

 

Теги материала: Минкультуры, перечень, безопасность, Украина
Новости СМИ2
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