Минкультуры назвало 27 человек, угрожающих национальной безопасности

Министерство культуры по представлению Службы безопасности Украины внесло 27 человек в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Об этом свидетельствует приказ Минкульта №921 от 20 сентября, опубликованный на сайте ведомства.
В частности перечень лиц дополнен российскими певцами:
- Надеждой Бабкиной;
- Егором Булаткиным (Егор Крид);
- Иваном Демьяном;
- Павлом Кравцовым (Кравц);
- Натаном Мировым (Natan);
- Стасом Пьехой;
- Ириной Тюриной (Ирина Нельсон);
- Александром Медведевым (Шура);
- Вадимом Новиком (Билли Новик);
- Давидом Нуриевым (Птаха);
- Валерием Юриным.
Российскими актерами:
- Станиславом Говорухиным;
- Людмилой Чурсиной;
- Алексеем Паниным;
- Дмитрием Певцовым;
- Верой Кузьминой;
- Василием Лановым;
- Андреем Мерзликиным;
- Александром Василевским.
Также в перечень внесли актера Стивена Сигала, сербского кинорежиссера Эмира Кустурицу, российских режиссера Евгения Гришковца, художника и скульптора Зураба Церетели, артиста балета Николая Цискаридзе, оперную певицу Ирину Богачеву и видеоблогера Руслана Вихлянцева (Руслана Усачева).
Как сообщал MIGnews.com.uа, министр информационной политики Юрий Стець и министр культуры Евгений Нищук презентуют проект о исторических шедеврах, носящий название знаменитого фильма "Ночь в музее".