Минкультуры назвало 27 человек, угрожающих национальной безопасности

MIGnews.com.ua

Министерство культуры по представлению Службы безопасности Украины внесло 27 человек в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Об этом свидетельствует приказ Минкульта №921 от 20 сентября, опубликованный на сайте ведомства.

В частности перечень лиц дополнен российскими певцами:

Надеждой Бабкиной;

Егором Булаткиным (Егор Крид);

Иваном Демьяном;

Павлом Кравцовым (Кравц);

Натаном Мировым (Natan);

Стасом Пьехой;

Ириной Тюриной (Ирина Нельсон);

Александром Медведевым (Шура);

Вадимом Новиком (Билли Новик);

Давидом Нуриевым (Птаха);

Валерием Юриным.

Российскими актерами:

Станиславом Говорухиным;

Людмилой Чурсиной;

Алексеем Паниным;

Дмитрием Певцовым;

Верой Кузьминой;

Василием Лановым;

Андреем Мерзликиным;

Александром Василевским.

Также в перечень внесли актера Стивена Сигала, сербского кинорежиссера Эмира Кустурицу, российских режиссера Евгения Гришковца, художника и скульптора Зураба Церетели, артиста балета Николая Цискаридзе, оперную певицу Ирину Богачеву и видеоблогера Руслана Вихлянцева (Руслана Усачева).