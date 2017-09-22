В Индии во время селфи у посла Украины украли телефон

В Индии у посла Украины Игоря Полихи украли телефон, когда он делал селфи во время посещения достопримечательностей в центре Дели, сообщают РИА Новости.
Известно, что инцидент произошел утром 20 сентября в Красном форте - популярной среди туристов средневековой крепости, где проводятся важнейшие государственные праздники.
"Его телефон выхватили, когда он делал селфи. Неизвестный приблизился к нему и убежал", - заявили в пресс-службе городской полиции.
Сообщается, что полиция Дели составила протокол о правонарушении. Полиха, который, как заявили в полиции, был в момент происшествия один, описал злоумышленника правоохранителям.
"Мы расследуем дело", - резюмировали в полиции. На данный момент других подробностей данного происшествия нет.
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