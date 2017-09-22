В Индии во время селфи у посла Украины украли телефон

MIGnews.com.ua

В Индии у посла Украины Игоря Полихи украли телефон, когда он делал селфи во время посещения достопримечательностей в центре Дели, сообщают РИА Новости.

Известно, что инцидент произошел утром 20 сентября в Красном форте - популярной среди туристов средневековой крепости, где проводятся важнейшие государственные праздники.

"Его телефон выхватили, когда он делал селфи. Неизвестный приблизился к нему и убежал", - заявили в пресс-службе городской полиции.

Сообщается, что полиция Дели составила протокол о правонарушении. Полиха, который, как заявили в полиции, был в момент происшествия один, описал злоумышленника правоохранителям.

"Мы расследуем дело", - резюмировали в полиции. На данный момент других подробностей данного происшествия нет.