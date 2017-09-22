Полторак подписал указ об увольнении военнослужащих

MIGnews.com.ua

В пятницу, 22 сентября, министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные сроки, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак подписал приказ № 484 от 19 сентября 2017 года "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы в октябре-декабре 2017 года", - говорится в сообщении.

Известно, что документ подписан в соответствии с президентским указом.

Согласно приказу, со срочной службы будут уволены военнослужащие, которые отслужили установленные сроки, в последующие сроки: военнослужащие срочной службы, имеющие степень высшего образования специалист или магистр - в октябре-ноябре 2017 года; другие военнослужащие срочной службы - в октябре-декабре 2017 года.

В документе говорится, что командующим видов ВС Украины, командующему ВДВ, войск оперативных командований, руководителям структурных подразделений МО Украины и Генерального штаба ВС Украины, начальнику Главного управления оперативного обеспечения, Тыла ВС Украины, командирам воинских частей непосредственного подчинения, руководителям учреждений и организаций дано указание обеспечить организованное увольнение в запас военнослужащих, отслуживших установленные сроки срочной службы, поддержание военной дисциплины и соблюдение статутных взаимоотношений между военнослужащими.