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Полторак подписал указ об увольнении военнослужащих
22.09.2017 15:31

Полторак подписал указ об увольнении военнослужащих

В пятницу, 22 сентября, министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные сроки, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак подписал приказ № 484 от 19 сентября 2017 года "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы в октябре-декабре 2017 года", - говорится в сообщении.

Известно, что документ подписан в соответствии с президентским указом.

Согласно приказу, со срочной службы будут уволены военнослужащие, которые отслужили установленные сроки, в последующие сроки: военнослужащие срочной службы, имеющие степень высшего образования специалист или магистр - в октябре-ноябре 2017 года; другие военнослужащие срочной службы - в октябре-декабре 2017 года.

В документе говорится, что командующим видов ВС Украины, командующему ВДВ, войск оперативных командований, руководителям структурных подразделений МО Украины и Генерального штаба ВС Украины, начальнику Главного управления оперативного обеспечения, Тыла ВС Украины, командирам воинских частей непосредственного подчинения, руководителям учреждений и организаций дано указание обеспечить организованное увольнение в запас военнослужащих, отслуживших установленные сроки срочной службы, поддержание военной дисциплины и соблюдение статутных взаимоотношений между военнослужащими.

Как сообщал MIGnews.com.ua, представители Следственного комитета Российской Федерации заявили, что против руководства Министерства обороны Украины, включая главу ведомства Степана Полторака, открыли 20 новых "уголовных дел".

Теги материала: Степан Полторак, Указ, увольнение, военнослужащие
Новости СМИ2
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