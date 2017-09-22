Во Львове 12-летний ребенок родил сына

В одном из родильных домов Львова девочка 12 лет родила младенца, мальчика весом 2,5 кг, сообщает Высокий замок, ссылаясь на собственные источники в медицинских кругах.
Сообщается, что в текущее время в больнице отказались давать официальный комментарий относительно родов, так как права несовершеннолетнего ребенка защищены страной , поэтому без разрешения мамы девочки врачи не имеют права распространять информацию о ней.
Отмечается, что 31-летняя мать девочки навещала роженицу лишь один раз. По информации журналистов, новоиспеченная мама родом из многодетной семьи, в которой выращивают семеро детей. Живет она в районном центре под Львовом и учится в шестом классе местной среднеобразовательной школы.
Предварительно, отец ребенка - 18-летний сосед девочки, который, по словам источника, ни разу не посещал роженицу в клинике. В текущий момент девочка прооперирована, у нее послеоперационный период. Во время родов ей сделали кесарево сечение.
Как сообщал MIGnews.com.uа, житель Соединенных Штатов Америки Майкл Рубино первый раз встретился со своими детьми в возрасте от 16 до 21 года, которых оказалось 19 человек. Мужчина отметил, что он не ожидал, что когда-либо встретит своих двоих-троих детей, а приехало 19. При этом 11 человек имеют голубые глаза, такие же, как у Майкла.