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Во Львове 12-летний ребенок родил сына
22.09.2017 14:16

Во Львове 12-летний ребенок родил сына

В одном из родильных домов Львова девочка 12 лет родила младенца, мальчика весом 2,5 кг, сообщает Высокий замок, ссылаясь на собственные источники в медицинских кругах.

Сообщается, что в текущее время в больнице отказались давать официальный комментарий относительно родов, так как права несовершеннолетнего ребенка защищены страной , поэтому без разрешения мамы девочки врачи не имеют права распространять информацию о ней.

Отмечается, что 31-летняя мать девочки навещала роженицу лишь один раз. По информации журналистов, новоиспеченная мама родом из многодетной семьи, в которой выращивают семеро детей. Живет она в районном центре под Львовом и учится в шестом классе местной среднеобразовательной школы.

Предварительно, отец ребенка - 18-летний сосед девочки, который, по словам источника, ни разу не посещал роженицу в клинике. В текущий момент девочка прооперирована, у нее послеоперационный период. Во время родов ей сделали кесарево сечение.

Как сообщал MIGnews.com.uа, житель Соединенных Штатов Америки Майкл Рубино первый раз встретился со своими детьми в возрасте от 16 до 21 года, которых оказалось 19 человек. Мужчина отметил, что он не ожидал, что когда-либо встретит своих двоих-троих детей, а приехало 19. При этом 11 человек имеют голубые глаза, такие же, как у Майкла.

Теги материала: ребенок, роды, мать, рождение, сын
Новости СМИ2
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