Во Львове 12-летний ребенок родил сына

MIGnews.com.ua

В одном из родильных домов Львова девочка 12 лет родила младенца, мальчика весом 2,5 кг, сообщает Высокий замок , ссылаясь на собственные источники в медицинских кругах.

Сообщается, что в текущее время в больнице отказались давать официальный комментарий относительно родов, так как права несовершеннолетнего ребенка защищены страной , поэтому без разрешения мамы девочки врачи не имеют права распространять информацию о ней.

Отмечается, что 31-летняя мать девочки навещала роженицу лишь один раз. По информации журналистов, новоиспеченная мама родом из многодетной семьи, в которой выращивают семеро детей. Живет она в районном центре под Львовом и учится в шестом классе местной среднеобразовательной школы.

Предварительно, отец ребенка - 18-летний сосед девочки, который, по словам источника, ни разу не посещал роженицу в клинике. В текущий момент девочка прооперирована, у нее послеоперационный период. Во время родов ей сделали кесарево сечение.