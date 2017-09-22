Киевский метрополитен предупредил о закрытии станций

MIGnews.com.ua

В субботу, 23 сентября, существует вероятность некоторых изменений в работе киевского метрополитена, которые связаны с выступлением артиста Андреа Бочелли на территорри Национального спортивного комплекса "Олимпийский". О соответствующем факте сообщила пресс-служба столичного метрополитена.

"23 сентября в связи с проведением на НСК "Олимпийский" концерта певца Андреа Бочелли возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Так, после окончания концерта возможно ограничение на вход для пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - отметили в пресс-службе коммунального предприятия.

Кроме того, подчеркивается, что службой метро будут предусмотрены дополнительные резервные составы, которые выпустят на линии в случае недостатка.