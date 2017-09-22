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В Африке около десятка слонов погибли от удара током
22.09.2017 10:59

В Африке около десятка слонов погибли от удара током

На территории Африки стадо слонов ударило электрическим током, вследствие чего девять из них погибли на месте инцидента, сообщает  УНН, ссылаясь на информацию News China.

Согласно информации издания, в Ботсване в Африке восемнадцать бродячих слонов попали под линию электросети, что стало причиной смерти девяти особей.

Представители Министерства охраны окружающей среды страны утверждают, что стадо из 18 слонов отклонилось от северо-западного заповедника "Господин Макгадикгади", чтобы найти воду. Но они заблудились и попав в соседнее село Дьюка, одно из животных задело электрический столб из-за чего тот свалился, а линия электросети упала на стадо.

По словам официальных представителей Министерства охраны окружающей среды Африки, это первый подобный случай на территории Ботсвана.

 Как сообщал MIGnews.com.ua, 21 сентября, в Одессе на улице Садовой цирковой слон вышел и гулял по проезжей части. Слон большого размера вышел на перекресток с Торговой, чем создал огромное количество проблем для водителей транспортных средств, не давая им проехать.  

Теги материала: слоны, слон, животное, смерть, ток, удар
Новости СМИ2
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