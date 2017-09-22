В Африке около десятка слонов погибли от удара током

MIGnews.com.ua

На территории Африки стадо слонов ударило электрическим током, вследствие чего девять из них погибли на месте инцидента, сообщает УНН , ссылаясь на информацию News China.

Согласно информации издания, в Ботсване в Африке восемнадцать бродячих слонов попали под линию электросети, что стало причиной смерти девяти особей.

Представители Министерства охраны окружающей среды страны утверждают, что стадо из 18 слонов отклонилось от северо-западного заповедника "Господин Макгадикгади", чтобы найти воду. Но они заблудились и попав в соседнее село Дьюка, одно из животных задело электрический столб из-за чего тот свалился, а линия электросети упала на стадо.

По словам официальных представителей Министерства охраны окружающей среды Африки, это первый подобный случай на территории Ботсвана.