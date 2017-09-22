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Град размером с яйцо накрыл Житомирскую область и разбил окна домов. ФОТО
22.09.2017 09:15

Град размером с яйцо накрыл Житомирскую область и разбил окна домов. ФОТО  Фоторепортаж  Видеорепортаж

Вечером в четверг, 21 сентября, в городе Бердичев Житомирской области начал падать град размером с куриное яйцо, который напугал местных жителей. Фотографии града распространили жители районного центра на своих страницах в социальных сетях.

Так, проливной дождь начал идти в области около 20.00, а ближе к 20:30 он усилился градом, размер которого иногда был больше, чем куриное яйцо.  В текущее время выясняется, не повредила ли стихия городские коммуникации и помещения, однако пользователи на своих страницах отмечают, что побитыми оказались окна домов и автомобили.

При этом, в Житомире наблюдался продолжительный ливень, который сопровождался грозой и длился более получаса.

 

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 3 сентября, в Карпатах жители одного из сел стали свидетелями дождя с мокрым снегом. По данным источника, мокрый снег был замечен в селе Микуличин, которое находиться в Ивано-Франковской области. В Микуличине дождь с мокрым снегом продолжался более получаса.

Теги материала: град, стихия, дождь, ливень, Житомир
Новости СМИ2
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