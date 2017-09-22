Град размером с яйцо накрыл Житомирскую область и разбил окна домов. ФОТО

MIGnews.com.ua

Вечером в четверг, 21 сентября, в городе Бердичев Житомирской области начал падать град размером с куриное яйцо, который напугал местных жителей. Фотографии града распространили жители районного центра на своих страницах в социальных сетях.

Так, проливной дождь начал идти в области около 20.00, а ближе к 20:30 он усилился градом, размер которого иногда был больше, чем куриное яйцо. В текущее время выясняется, не повредила ли стихия городские коммуникации и помещения, однако пользователи на своих страницах отмечают, что побитыми оказались окна домов и автомобили.

При этом, в Житомире наблюдался продолжительный ливень, который сопровождался грозой и длился более получаса.