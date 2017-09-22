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Во Франции скончалась самая богатая женщина в истории
22.09.2017 08:39

Во Франции скончалась самая богатая женщина в истории

Самая богатая женщина в мировой истории по версии издания Forbes, наследница основателя косметической группы L'Oreal Лилиан Бетанкур умерла на 95 году жизни, сообщает ВВС.

Так, смерть женщины была подтверждена членами ее семьи, в частности, дочерью.

"Лилиан Бетанкур умерла этой ночью дома", заявили родственники.

Позже генеральный директор и глава совета директоров L'Oreal Жан-Поль Агон опубликовал официальное подтверждение, однако детали обстоятельств смерти женщины не разглашаются. Стоит отметить, что журнал Forbes оценил состояние француженки в 44,6 миллиарда долларов, хотя по версии индекса Bloomberg Billionaires, у женщины насчитывалось 42,5 миллиарда долларов, благодаря чему она считалась самой богатой женщиной в мире.

Лилиан унаследовала состояние и контрольный пакет акций L'Oreal в 1957 году, после того, как умер ее отец Эжен Шюлле. В 1963 году компания вышла на IPO, но Бетанкур сохранила мажоритарный пакет. На момент смерти в распоряжении женщины было 30% акций L'Oreal.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 16 сентября, на Ямайке скончалась Вайолет Мосс-Браун, которая считалась самой старой жительницей Земли. Стоит отметить, что Вайолет Мосс-Браун с апреля этого года считалась старейшим верифицированным жителем Земли.

Теги материала: смерть, женщина, Франция, косметика, деньги
Новости СМИ2
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