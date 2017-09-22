Во Франции скончалась самая богатая женщина в истории

MIGnews.com.ua

Самая богатая женщина в мировой истории по версии издания Forbes, наследница основателя косметической группы L'Oreal Лилиан Бетанкур умерла на 95 году жизни, сообщает ВВС .

Так, смерть женщины была подтверждена членами ее семьи, в частности, дочерью.

"Лилиан Бетанкур умерла этой ночью дома", заявили родственники.

Позже генеральный директор и глава совета директоров L'Oreal Жан-Поль Агон опубликовал официальное подтверждение, однако детали обстоятельств смерти женщины не разглашаются. Стоит отметить, что журнал Forbes оценил состояние француженки в 44,6 миллиарда долларов, хотя по версии индекса Bloomberg Billionaires, у женщины насчитывалось 42,5 миллиарда долларов, благодаря чему она считалась самой богатой женщиной в мире.

Лилиан унаследовала состояние и контрольный пакет акций L'Oreal в 1957 году, после того, как умер ее отец Эжен Шюлле. В 1963 году компания вышла на IPO, но Бетанкур сохранила мажоритарный пакет. На момент смерти в распоряжении женщины было 30% акций L'Oreal.