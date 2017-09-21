Жителей Ивано-Франковской области атакует "чупакабра"

MIGnews.com.ua

В городе Галич Ивано-Франковской области завелся неизвестный зверь, ломающий клетки и душащий маленьких кроликов, передает Styler .

Сообщается, что животное задушило около тридцати особей, которых нашли сложенных в определенном порядке в ряд. В деревне это уже не первый случай, то же происходит и у соседей.

"Три дня назад по соседству также такой случай произошел, но тогда сильно лаяли собаки по всей улице, а ночью ничего не было слышно. Тогда также были выломаны клетки и такая же примерно картина, как и у нас", - сообщила журналистам женщина, которая потеряла 30 кролей.

"Это сделал какой-то зверь же, что нельзя и представить. Мы не знаем, что это и, как с этим бороться, что с этим делать",- рассказал хозяин дома.

Кроме того, пара отметила, что они уже общались с ветеринарами, однако те не знают, какое животное способно на такие убийства.