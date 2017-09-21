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Жителей Ивано-Франковской области атакует "чупакабра"
21.09.2017 21:54

Жителей Ивано-Франковской области атакует "чупакабра"  Видеорепортаж

В городе Галич Ивано-Франковской области завелся неизвестный зверь, ломающий клетки и душащий маленьких кроликов, передает Styler.

Сообщается, что животное задушило около тридцати особей, которых нашли сложенных в определенном порядке в ряд. В деревне это уже не первый случай, то же происходит и у соседей.

"Три дня назад по соседству также такой случай произошел, но тогда сильно лаяли собаки по всей улице, а ночью ничего не было слышно. Тогда также были выломаны клетки и такая же примерно картина, как и у нас", - сообщила журналистам женщина, которая потеряла 30 кролей.

"Это сделал какой-то зверь же, что нельзя и представить. Мы не знаем, что это и, как с этим бороться, что с этим делать",- рассказал хозяин дома.

Кроме того, пара отметила, что они уже общались с ветеринарами, однако те не знают, какое животное способно на такие убийства.

 

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Кении в округе Гарисса Каунти были сняты на видео редчайшие белые жирафы - мать и ее детеныш. Известно, что видео было сделано зоозащитниками и является третьим свидетельством существования в природе этих жирафов. 

Теги материала: животное, животные, нападение, смерть, кроль
Новости СМИ2
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