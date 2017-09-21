В Киеве с пятницы ограничат движение транспорта: маршрут

В столице Украины начиная с утра пятницы, 22 сентября, будут введены временные ограничения на движение всех видов транспорта между жилым массивом Троещина и станцией метро «Черниговская». Об этом сообщило коммунальное предприятие "Киевавтодор" на своей странице в социальной сети Facebook.
Согласно сообщению предприятия, движение транспорта ограничат:
1) с 09.00 до 14.00 в направлении движения от станции метро "Черниговская" до жилого массива Троещина;
2) с 14.00 до 18.00 в направлении движения от жилого массива Троещина до станции метро "Черниговская".
Представители предприятия отметили, что причиной ограничения является проведение ремонта на пересечении улиц Шолом-Алейхема с улицы Братиславской.
Как сообщал MIGnews.com.ua, 85% киевских дорог нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции. Такое заявление сделал глава коммунального предприятия "Киевавтодор" Александр Густелев. Вместе с тем он подчеркнул, что в столице квадратура улично-дорожной сети достигает 26 миллионов квадратных метров.