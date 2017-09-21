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В Киеве с пятницы ограничат движение транспорта: маршрут
21.09.2017 20:22

В Киеве с пятницы ограничат движение транспорта: маршрут

В столице Украины начиная с утра пятницы, 22 сентября, будут введены временные ограничения на движение всех видов транспорта между жилым массивом Троещина и станцией метро «Черниговская». Об этом сообщило коммунальное предприятие "Киевавтодор" на своей странице в социальной сети Facebook.

Согласно сообщению предприятия, движение транспорта ограничат:

1) с 09.00 до 14.00 в направлении движения от станции метро "Черниговская" до жилого массива Троещина;

2) с 14.00  до 18.00 в направлении движения от жилого массива Троещина до станции метро "Черниговская".

Представители предприятия отметили, что причиной ограничения является проведение ремонта на пересечении улиц Шолом-Алейхема с улицы Братиславской.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 85% киевских дорог нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции. Такое заявление сделал глава коммунального предприятия "Киевавтодор" Александр Густелев. Вместе с тем он подчеркнул, что в столице квадратура улично-дорожной сети достигает 26 миллионов квадратных метров.

Теги материала: ремонт, дорога, ограничение, движение, транспорт
Новости СМИ2
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