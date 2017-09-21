Житель Франции не может юридически доказать, что он не умер

Француз, которого по ошибке признали мертвым, продолжает попытки юридически доказать, что на самом деле он живой, передает УНН, ссылаясь на The local.
Сообщается, что гражданин Франции Луис Паласиос возрастом 74 года был признан мертвым властями города в мае текущего года. Дело в том, что на участке Луиса обнаружили тело мертвого мужчины, которое приняли за труп Паласиоса, хотя на самом деле оно принадлежало местному бездомному, на протяжении долгих лет проживающего в районе.
Уже прошло три месяца с того момента, как мужчина "воскрес", теперь он оказался втянутым в юридическую битву, в рамках которой пытается доказать, что он не умер.
После того, как он был признан мертвым, Паласиосу отменили социальные и пенсионные выплаты, а также заморозили банковские счета. Более того, теперь Луис даже не может восстановить свое водительское удостоверение.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, писатель из Франции Гонзаг Сен-Бри погиб вследствие дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в провинции Кальвадос в Нормандии во вторник, 8 августа. Данный факт был подтвержден в правоохранительных органах коммуны Пон-л’Эвек.