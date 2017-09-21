Житель Франции не может юридически доказать, что он не умер

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Француз, которого по ошибке признали мертвым, продолжает попытки юридически доказать, что на самом деле он живой, передает УНН , ссылаясь на The local.

Сообщается, что гражданин Франции Луис Паласиос возрастом 74 года был признан мертвым властями города в мае текущего года. Дело в том, что на участке Луиса обнаружили тело мертвого мужчины, которое приняли за труп Паласиоса, хотя на самом деле оно принадлежало местному бездомному, на протяжении долгих лет проживающего в районе.

Уже прошло три месяца с того момента, как мужчина "воскрес", теперь он оказался втянутым в юридическую битву, в рамках которой пытается доказать, что он не умер.

После того, как он был признан мертвым, Паласиосу отменили социальные и пенсионные выплаты, а также заморозили банковские счета. Более того, теперь Луис даже не может восстановить свое водительское удостоверение.