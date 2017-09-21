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Жара в Киеве побила температурный рекорд за 85 лет
21.09.2017 18:59

Жара в Киеве побила температурный рекорд за 85 лет

В четверг, 21 сентября, в Киеве метеорологи зафиксировали новый температурный рекорд в истории города, сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 21 сентября в Киеве был зафиксирован температурный рекорд максимальной температуры воздуха. Столбик термометра поднялся до +28,3°С, что на 0,3°С выше предыдущего исторического значения этой даты", - сказано в сообщении геофизической обсерватории.

Отмечается, что в прошлый раз рекорд был зафиксирован в 1932 году, и тогда температура была равна +28°С.

При этом, в общем с начала текущего года в столице Украины было зафиксировано 16 температурных рекордов.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Киеве самая высокая температура воздуха 17 сентября была зафиксирована в 1939 году +28,5 градусов. Но теперь он превышен.

Теги материала: максимальная температура, погода, температура, Киев, рекорд, жара
Новости СМИ2
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