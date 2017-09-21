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В Киеве на создание муниципальной охраны выделили 2,5 млн гривен
21.09.2017 17:26

В Киеве на создание муниципальной охраны выделили 2,5 млн гривен

Киевский городской совет ржал создание коммунального предприятия "Муниципальная охрана", которое будет заниматься обеспечением охраны коммунального имущества жителей столицы. О советующем факте сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Согласно сообщению Киевсовета, "Муниципальная охрана" займется обеспечением охраны коммунального имущества территориальной общины города Киева и предоставлением услуг охраны другим субъектам хозяйствования. В текущее время услуги по охране объектов коммунальной собственности осуществляются субъектами хозяйствования государственной и частной собственности, договоры с которыми заключаются на конкурсной основе.

Отмечается, что на обеспечение "Муниципальной охраны" из бюджета будет выделено 2,5 миллиона гривен оборотных средств на 3 месяца. Позже "Муниципальная охрана" самостоятельно будет наращивать экономические показатели.

Помимо этого, планируется, что предприятие будет разрабатывать  собственную продукцию в сфере охранной деятельности и средства программного обеспечения для охраны, пожарной сигнализации и так далее.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Кличко отдал поручение о проверке всех учебных заведений и детских учреждений на соблюдение правил пожарной безопасности. Проверка в Киеве начнется и должна быть проведена в сжатые сроки.   

Теги материала: КГГА, Киев, охрана, горсовет
Новости СМИ2
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