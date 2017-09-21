В Кельне мужчина, читая стихи, парализовал движение 234 поездов

MIGnews.com.ua

На одном из транспортных мостов Кельна акция протеста иранского беженца стала причиной остановки оживленного дорожного движения, передает Welt .

"Получив отказ в предоставлении убежища беженец, чтобы привлечь внимание к своей ситуации, ...устроил акцию протеста на мосту Гогенцоллернов в Кельне", - сказано в сообщении.

Сообщается, что житель Ирана возрастом 29 лет забрался на верхнюю часть моста, начал декламировать на ней стихи, разбрасывая листовки с этой же поэзией вокруг.

Правоохранители, прибегнув к помощи переводчика, уговорили протестующего спуститься с сооружения, после чего он убедил их, что не собирается покончить с собой, и был отпущен. Но, по словам полицейских, теперь мужчине придется отвечать за ущерб, который он причинил за время декларирования стихов. Так, за время акции в час пик были задержаны поезда, предварительно, опоздали 234 поезда, 11 маршрутов были отменены.

Движение на мосту было полноценно перекрыто, также было временно остановлено движение судов под мостом.