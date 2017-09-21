В Кельне мужчина, читая стихи, парализовал движение 234 поездов

На одном из транспортных мостов Кельна акция протеста иранского беженца стала причиной остановки оживленного дорожного движения, передает Welt.
"Получив отказ в предоставлении убежища беженец, чтобы привлечь внимание к своей ситуации, ...устроил акцию протеста на мосту Гогенцоллернов в Кельне", - сказано в сообщении.
Сообщается, что житель Ирана возрастом 29 лет забрался на верхнюю часть моста, начал декламировать на ней стихи, разбрасывая листовки с этой же поэзией вокруг.
Правоохранители, прибегнув к помощи переводчика, уговорили протестующего спуститься с сооружения, после чего он убедил их, что не собирается покончить с собой, и был отпущен. Но, по словам полицейских, теперь мужчине придется отвечать за ущерб, который он причинил за время декларирования стихов. Так, за время акции в час пик были задержаны поезда, предварительно, опоздали 234 поезда, 11 маршрутов были отменены.
Движение на мосту было полноценно перекрыто, также было временно остановлено движение судов под мостом.
Как сообщал MIGnews.com.uа, 16 сентября, в метро Лондона сотрудники правоохранительных органов задержали вооруженного ножом мужчину. По данным полиции, из-за инцидента было остановлено движение поездов между станциями "Хаммерсмит" и "Актон Таун".