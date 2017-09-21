Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
В Кельне мужчина, читая стихи, парализовал движение 234 поездов
21.09.2017 16:53

В Кельне мужчина, читая стихи, парализовал движение 234 поездов

На одном из транспортных мостов Кельна акция протеста иранского беженца стала причиной остановки оживленного дорожного движения, передает Welt.

"Получив отказ в предоставлении убежища беженец, чтобы привлечь внимание к своей ситуации, ...устроил акцию протеста на мосту Гогенцоллернов в Кельне", - сказано в сообщении.

Сообщается, что житель Ирана возрастом 29 лет забрался на верхнюю часть моста, начал декламировать на ней стихи, разбрасывая листовки с этой же поэзией вокруг.

Правоохранители, прибегнув к помощи переводчика, уговорили протестующего спуститься с сооружения, после чего он убедил их, что не собирается покончить с собой, и был отпущен. Но, по словам полицейских, теперь мужчине придется отвечать за ущерб, который он причинил за время декларирования стихов. Так, за время акции в час пик были задержаны поезда, предварительно, опоздали 234 поезда, 11 маршрутов были отменены.

Движение на мосту было полноценно перекрыто, также было временно остановлено движение судов под мостом.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 16 сентября, в метро Лондона сотрудники правоохранительных органов задержали вооруженного ножом мужчину. По данным полиции, из-за инцидента было остановлено движение поездов между станциями "Хаммерсмит" и "Актон Таун".

Теги материала: мост, движение, беженец, беженцы, протест
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

КГГА: На выходных в столице ограничат движение транспорта
Важное
КГГА: На выходных в столице ограничат движение транспорта
В Мьянме гуманитарные организации прекратили свою деятельность
Важное
В Мьянме гуманитарные организации прекратили свою деятельность
Украина и Молдова откроют в Броннице совместный мост через границу
Важное
Украина и Молдова откроют в Броннице совместный мост через границу
На День Независимости режим работы киевского метро будет изменен
Важное
На День Независимости режим работы киевского метро будет изменен
В Норвегии задержали судно Greenpeace с 35 протестующими
Важное
В Норвегии задержали судно Greenpeace с 35 протестующими
Джордж Клуни с женой выделили больше $2 млн на образование детям-беженцам
Важное
Джордж Клуни с женой выделили больше $2 млн на образование детям-беженцам

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Шкиряк заметил коррупционный след в пожаре в детском лагере в Одессе
Эксклюзив  Шкиряк заметил коррупционный след в пожаре в детском лагере в Одессе
20.09.2017
Порошенко: Миротворцы помогут Украине восстановить справедливость
Эксклюзив  Порошенко: Миротворцы помогут Украине восстановить справедливость
20.09.2017
Тетерук: Гражданам необходимо следить за избранными нардепами
Эксклюзив  Тетерук: Гражданам необходимо следить за избранными нардепами  Видеорепортаж
20.09.2017
Как использовать сентябрьское новолуние по максимуму: советы астролога
Эксклюзив  Как использовать сентябрьское новолуние по максимуму: советы астролога
20.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика