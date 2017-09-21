Победителя "Евровидения" срочно госпитализировали из-за проблем с сердцем

MIGnews.com.ua

Состояние здоровья победителя Международного песенного конкурса "Евровидение-2017" Сальвадора Собрала резко ухудшилось после продолжительного концертного тура из-за чего исполнитель был срочно доставлен в клинику, сообщает Еlpais .

Сообщается, что еще во время проведения песенного конкурса журналисты узнали о серьезном недуге участника "Евровидения" от Португалии Сальвадора Собрала. Оказалось, что еще с детских лет у певца диагностировали порок сердца. Более того, СМИ сообщали, что из-за заболевания организаторы конкурса даже изменили правила и разрешили певцу не приезжать на некоторые репетиционные выступления. Даже серьезная болезнь не помешала Сальвадору вырвать победу.

Однако, после завершения конкурса в Украине Собрал начал свой длительный концертный тур, после которого почувствовал ухудшение здоровья. Теперь певца срочно госпитализировали в клинику Лиссабона, в которой он уже ждет пересадки сердца.