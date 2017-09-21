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Победителя "Евровидения" срочно госпитализировали из-за проблем с сердцем
21.09.2017 16:14

Победителя "Евровидения" срочно госпитализировали из-за проблем с сердцем

Состояние здоровья победителя Международного песенного конкурса "Евровидение-2017" Сальвадора Собрала резко ухудшилось после продолжительного концертного тура из-за чего исполнитель был срочно доставлен в клинику, сообщает Еlpais.

Сообщается, что еще во время проведения песенного конкурса журналисты узнали о серьезном недуге участника "Евровидения" от Португалии Сальвадора Собрала. Оказалось, что еще с детских лет у певца диагностировали порок сердца. Более того, СМИ сообщали, что из-за заболевания организаторы конкурса даже изменили правила и разрешили певцу не приезжать на некоторые репетиционные выступления. Даже серьезная болезнь не помешала Сальвадору вырвать победу.

Однако, после завершения конкурса в Украине Собрал начал свой длительный концертный тур, после которого почувствовал ухудшение здоровья. Теперь певца срочно госпитализировали в клинику Лиссабона, в которой он уже ждет пересадки сердца.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Национальная общественная телерадиокомпания Украины подтвердила, что Украина будет участвовать в международном песенном конкурсе Евровидение-2018, который пройдет в Лиссабоне. В следующем году конкурс состоится 8, 10 и 12 мая в Лиссабоне, Португалия. Крайний срок для подачи заявок на участие назначен на средину сентября.

Теги материала: Евровидение, здоровье, Евровидение-2017, конкурс, победитель, Больница
Новости СМИ2
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