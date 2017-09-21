Полиция изъяла из открытого доступа всю информацию об убийстве Павла Шеремета

MIGnews.com.ua

Национальная полиция с 24 июля 2017 года засекретила все решения судов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в целях безопасности, говорится в ответе Государственной судебной администрации на запрос Украинских новостей.

"Постановлением Главного следственного управления Национальной полиции от 24 июля 2017 года о применении мер безопасности в отношении лиц, принимающих участие в уголовном судопроизводстве, предприятие (государственное предприятие "Информационные судебные системы") обязано ограничить в Едином реестре судебных решений полный и общий доступ к определениям, принятым следственными судьями Печерского районного суда Киева по ходатайствам в уголовном производстве", - уточнется в сообщении.

На данный момент причина такого решения Нацполиции не указана. Сейчас в Едином реестре судебных решений изъято из открытого доступа более 200 решений по делу об убийстве Шеремета.

В частности, изъяты решения о предоставлении полиции информации о мобильных переговоры возможных фигурантов уголовного производства.