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Полиция изъяла из открытого доступа всю информацию об убийстве Павла Шеремета
21.09.2017 14:30

Полиция изъяла из открытого доступа всю информацию об убийстве Павла Шеремета

Национальная полиция с 24 июля 2017 года засекретила все решения судов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в целях безопасности, говорится в ответе Государственной судебной администрации на запрос Украинских новостей.

"Постановлением Главного следственного управления Национальной полиции от 24 июля 2017 года о применении мер безопасности в отношении лиц, принимающих участие в уголовном судопроизводстве, предприятие (государственное предприятие "Информационные судебные системы") обязано ограничить в Едином реестре судебных решений полный и общий доступ к определениям, принятым следственными судьями Печерского районного суда Киева по ходатайствам в уголовном производстве", - уточнется в сообщении.

На данный момент причина такого решения Нацполиции не указана. Сейчас в Едином реестре судебных решений изъято из открытого доступа более 200 решений по делу об убийстве Шеремета.

В частности, изъяты решения о предоставлении полиции информации о мобильных переговоры возможных фигурантов уголовного производства.

Как сообщал MIGnews.com.ua, экс-генеральный прокурор Украины Виктор Шокин выразил мнение, что изначально при расследовании дела об убийстве украинского журналиста Павла Шеремета правоохранители пошли не тем путем.

Теги материала: полиция, Шеремет, убийство, секретность
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