Омелян пообещал дать украинцам возможность наблюдать за ремонтом дорог в онлайн-режиме

MIGnews.com.ua

В четверг, 21 сентября, глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян рассказал, что новую функцию системы CoST, которая позволяет наблюдать за ремонтом дорог в онлайн-режиме, планируют сделать доступной для украинцев уже в будущем году.

Согласно его сообщению, контроль за выполнением качественного ремонта дорого проводится на нескольких уровнях. В том числе здесь помощь оказывают и правоохранительные органы.

По его словам, сама система CoST уже запущена, но до конца года ее функционал существенно обновят.

"С конца года мы начинаем пилотный вариант, а в следующем году уже полноценный, надеюсь, не только по государственным дорогам, но и местных, онлайн-мониторинг строек. То есть, будут установлены камеры. Каждый желающий человек сможет видеть, что конкретно делает техника на том или ином участке и вообще присутствует ли она там", - сообщил руководитель ведомства.