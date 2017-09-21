Омелян пообещал дать украинцам возможность наблюдать за ремонтом дорог в онлайн-режиме

В четверг, 21 сентября, глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян рассказал, что новую функцию системы CoST, которая позволяет наблюдать за ремонтом дорог в онлайн-режиме, планируют сделать доступной для украинцев уже в будущем году.
Согласно его сообщению, контроль за выполнением качественного ремонта дорого проводится на нескольких уровнях. В том числе здесь помощь оказывают и правоохранительные органы.
По его словам, сама система CoST уже запущена, но до конца года ее функционал существенно обновят.
"С конца года мы начинаем пилотный вариант, а в следующем году уже полноценный, надеюсь, не только по государственным дорогам, но и местных, онлайн-мониторинг строек. То есть, будут установлены камеры. Каждый желающий человек сможет видеть, что конкретно делает техника на том или ином участке и вообще присутствует ли она там", - сообщил руководитель ведомства.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, руководитель Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян уверен, что скандалы в средствах массовой информации, является кампанией, которую организовали совладельцы Международных авиалиний Украины и ряд высокопоставленных чиновников.