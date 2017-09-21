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Компания Kreisel Electric создала для Арнольда Шварценеггера электрический Hummer
21.09.2017 13:47

Компания Kreisel Electric создала для Арнольда Шварценеггера электрический Hummer  Фоторепортаж

Знаменитый голливудский актер Арнольд Шварценеггер рассказал, что компания Kreisel Electric реализовала его мечту, создав для него первый в мире электрический Hummer H1, мощностью 483 л.с., передает New Atlas.

Согласно сообщению, что презентация новинки состоялась в рамках церемонии открытия нового центра исследований и разработок компании, в которой принимал участие американский актер.

"Kreisel Electric электрифицировала мой G-класс (Mercedes-Benz G-Class) прошлой зимой, а теперь и Hummer. Если Kreisel будет поддерживать этот темп, я скоро смогу летать здесь из Лос-Анджелеса в электрическом самолете", - прокомментировал автомобиль актер.

Известно, что работы над прототипом электрического Hummer длились в течение двух месяцев. Автомобиль был оснащен батареей емкостью 100 кВтч и наделен запасом хода 300 километров. При этом Hummer весом в 3,3 тонны все еще способен развивать скорость до 120 километров в час. 

Как ранее сообщал MIGnews.com.ua, в США представители автоконцерна Tesla объявили, что проведут испытания беспилотного электрического грузовика в пустыне Невады.

Теги материала: Hummer, Арнольд Шварценеггер, электрокар
Новости СМИ2
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