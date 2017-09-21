Марк Цукерберг предложил $1 млн в помощь пострадавшим от землетрясения в Мексике

MIGnews.com.ua

В четверг, 21 сентября, основатель популярной соцсети Марк Цукерберг сообщил, что компания Facebook даст 1 млн долларов пострадавшим от землетрясения в Мексике.

"Мои мысли с пострадавшими от землетрясения в Мексике. Facebook собрал 1 млн. долларов для поддержки усилий по оказанию чрезвычайной помощи на местах происшествия. Мы также сотрудничаем с ЮНИСЕФ, чтобы отказаться от сборов за все пожертвования и направить все через их организацию" - написал Цукерберг.

Также основатель соцсети сообщил, что все деньги будут направлены для помощи пострадавшим от происшествия в Мексике и поблагодарил людей за участие.