Суд удовлетворил иск прокуратуры Крыма о взыскании 10 млн грн с российской авиакомпании

MIGnews.com.ua

Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск прокуратуры АР Крым о взыскании с российской авиакомпании, которая осуществляет ежедневные полеты на временно оккупированную территорию Крыма, более 10 млн грн, сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

"Решением хозяйственного суда Киевской области от 20.09.2017 удовлетворен иск прокуратуры Автономной Республики Крым о взыскании с российской авиакомпании, которая осуществляет ежедневные полеты на временно оккупированную территорию Крыма, более 10 млн грн", - говорится в сообщении.

Утверждается, что авиакомпания-нарушитель не платила деньги за полученные аэронавигационные услуги в международном воздушном пространстве над Черным морем в пределах Симферопольского района полетной информации.

Известно, что в рамках международно-правовой помощи к судебному процессу были привлечены также судебные органы РФ. В частности, арбитражный суд Москвы выполнил поручение украинского суда и вручил ответчику копию определения о начале судебного процесса и исковое заявление прокурора представителям авиакомпании.

"Надлежащее уведомление авиакомпании-нарушителя о требованиях прокуратуры автономии предоставляет украинской стороне возможность запуска механизма взыскания указанных средств с должника на территории Российской Федерации", - рассказал прокурор прокуратуры АР Крым Гюндуз Мамедов.

Он также добавил, что это первое решение суда в процедуре привлечения авиакомпаний к ответственности за полеты над Крымом.