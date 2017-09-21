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Марина Порошенко встретилась с Бриджит Макрон в Нью-Йорке
21.09.2017 10:54

Марина Порошенко встретилась с Бриджит Макрон в Нью-Йорке

В среду, 20 сентября, в Нью-Йорке состоялась встреча первой леди Украины Марины Порошенко и первой леди Франции Брижит Макрон, передает Новое Время.

Сообщается, что Порошенко и Макрон обсудили "развитие инклюзивного образования в Украине", решив вместе работать в развитии данного направления, сообщила помощник супруги президента Украины Наталия Бутенко-Беба.

Известно, что первая леди Украины выбрала для встречи платье нежного персикового оттенка OKSANA POLONETS, а Брижит Макрон была одета в платье от Louis Vuitton.

Напомним, год назад жена президента Украины, председатель благотворительного фонда Марина Порошенко получила награду Всеукраинской премии Женщина III тысячелетия в категории Знаковая фигура.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, жена президента Франции Эммануэля Макрона - Бриджит Макрон в возрасте 64 лет - посетила саммит Организация Североатлантического договора в элегантном мини-платье с поясом от Louis Vuitton, стоимостью 2300 евро.

Теги материала: Марина Порошенко, жена, президент, Франция
Новости СМИ2
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