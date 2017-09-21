Марина Порошенко встретилась с Бриджит Макрон в Нью-Йорке

MIGnews.com.ua

В среду, 20 сентября, в Нью-Йорке состоялась встреча первой леди Украины Марины Порошенко и первой леди Франции Брижит Макрон, передает Новое Время .

Сообщается, что Порошенко и Макрон обсудили "развитие инклюзивного образования в Украине", решив вместе работать в развитии данного направления, сообщила помощник супруги президента Украины Наталия Бутенко-Беба.

Известно, что первая леди Украины выбрала для встречи платье нежного персикового оттенка OKSANA POLONETS, а Брижит Макрон была одета в платье от Louis Vuitton.

Напомним, год назад жена президента Украины, председатель благотворительного фонда Марина Порошенко получила награду Всеукраинской премии Женщина III тысячелетия в категории Знаковая фигура.