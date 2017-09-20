Украинские военные отработали комплекс мер на угрозы учений "Запад-2017"

MIGnews.com.ua

Военные Вооруженных сил Украины не прекращают следить за ситуацией на границе Украины и Беларуси и проводить учения на фоне потенциальной угрозы, которую несут российско-белорусские военные учения "Запад 2017". Об этом заявил глава Управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ подполковник Богдан Сеник, сообщает Интерфакс-Украина .

"Что касается компетенции ВСУ и Генштаба, то мы отслеживаем ситуацию на границе, у нас есть информация о провокационных нарушениях авиаграниц Литвы", - сказал он.

Сеник подчеркнул, что украинская сторона не один раз заявляла, что видит угрозу в данных учениях.

"Мы отработали комплекс мер по адекватному реагированию по разным сценариям, например, ситуация, когда Россия использует в качестве повода мнимую угрозу безопасности русскоязычному населению и начинает вооруженную агрессию против Украины и стран-членов НАТО во время учений "Запад 2017", - добавил он.

Кроме того, глава Управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ указал, что в Украине проводят комплекс мер с целью усиления оборонных возможностей во время военных учений Беларуси и Российской Федерации.

"Недавно завершилась штабная фаза наших учений "Нерушимая стойкость 2017", сейчас продолжается тренировка и подготовка органов военного управления по разным сценариям. На наши учения были приглашены международные наблюдатели. Они (учения – ИФ) проводятся в соответствии с международными обязательствами Украины", - подытожил он.