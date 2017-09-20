Пограничники рассказали о ситуации на границе с Беларусью

Ситуация на границе Украины и Беларуси остается спокойной и контролируемой. Об этом заявил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, сообщает Интерфакс-Украина.
В настоящее время нет никаких признаков провокаций из-за российско-белорусских военных учений "Запад-2017".
"На сегодня ситуация на границе спокойная и контролируемая. Мы проводим регулярный мониторинг, как живой силой - патрулями, так и при помощи авиасредств. Мониторинг подтверждает, что явных признаков провокаций нет", - сказал он.
Помощник главы Государственной пограничной службы Украины добавил, что выполнение совместных задач украинских пограничников, военнослужащих и правоохранителей продолжается.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что российский военный контингент, принимающий участие в совместных учениях двух стран "Запад-2017", покинет белорусскую территорию и вернется в места постоянной дислокации после окончания учений.