Пограничники рассказали о ситуации на границе с Беларусью

MIGnews.com.ua

Ситуация на границе Украины и Беларуси остается спокойной и контролируемой. Об этом заявил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, сообщает Интерфакс-Украина .

В настоящее время нет никаких признаков провокаций из-за российско-белорусских военных учений "Запад-2017".

"На сегодня ситуация на границе спокойная и контролируемая. Мы проводим регулярный мониторинг, как живой силой - патрулями, так и при помощи авиасредств. Мониторинг подтверждает, что явных признаков провокаций нет", - сказал он.

Помощник главы Государственной пограничной службы Украины добавил, что выполнение совместных задач украинских пограничников, военнослужащих и правоохранителей продолжается.