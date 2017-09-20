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В Донецкой области полиция нашла арсенал оружия в собачьей будке
20.09.2017 15:41

В Донецкой области полиция нашла арсенал оружия в собачьей будке  Фоторепортаж

Сотрудники полиции нашли стартовый пистолет с признаки переделки под боевой и 119 патронов разного калибра. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области на своей странице в Facebook.

Оружие было обнаружено на территории домовладения мужчины в возрасте 35 лет в ходе санкционированного судом обыска. Оружие находилось в полиэтиленовом пакете в собачьей будке.

Правонарушитель рассказал, что нашел пистолет и патроны, после чего решил оставить их себе. Он спрятал оружие в будке, чтобы никто не смог обнаружить его.

Отмечается, что пистолет и патроны изъяли, после чего направили на экспертизу.

По данному факту начато уголовное дело по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, сотрудники полиции обнаружили в центре Мариуполя тайник с оружием.

Теги материала: Донецкая область, Национальная полиция, оружие, тайник, фото
Новости СМИ2
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