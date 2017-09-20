В Донецкой области полиция нашла арсенал оружия в собачьей будке

MIGnews.com.ua

Сотрудники полиции нашли стартовый пистолет с признаки переделки под боевой и 119 патронов разного калибра. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области на своей странице в Facebook.

Оружие было обнаружено на территории домовладения мужчины в возрасте 35 лет в ходе санкционированного судом обыска. Оружие находилось в полиэтиленовом пакете в собачьей будке.

Правонарушитель рассказал, что нашел пистолет и патроны, после чего решил оставить их себе. Он спрятал оружие в будке, чтобы никто не смог обнаружить его.

Отмечается, что пистолет и патроны изъяли, после чего направили на экспертизу.

По данному факту начато уголовное дело по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.