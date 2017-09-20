В Одессе активисты ворвались в горсовет, где требуют Порошенко и перевыборов

MIGnews.com.ua

Активисты, которые смогли зайти в здание Одесского городского совета, заняли сессионный зал, где ждут мэра города Геннадия Труханова вместе с правоохранителями. Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Отмечается, что о том, что мэр вернется в городской совет, сообщили полицейские.

Известно, что активистам удалось пройти в здание Одесского городского совета при поддержке прокурора Одесской области Олега Жученко и руководителя областной полиции Дмитрия Головина, однако они не обнаружили там депутатов городского собрания и мэра.

Поэтому активисты заявили, что потребуют визит президента Украины Петра Порошенко в Одессу и перевыборов в городе.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Киевский районный суд Одессы взял под стражу без возможности внесения залога директора коммунального внешкольного учебного заведения "Оздоровительно-спортивный комплекс "Виктория" , в котором из-за возгорания скончались дети.