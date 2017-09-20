Россия запустила грузовые поезда в обход Украины на постоянной основе

MIGnews.com.ua

Компания "Российские железные дороги" запустила грузовые поезда по новой железнодорожной линии Журавка - Миллерово, проходящей в обход Украины, на регулярной основе. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, отмечается, что первые грузовые поезда, проехавшие по участку временной эксплуатации, перевезли вагоны с зерном, железорудным сырьем и строительными материалами.

"Тестовая эксплуатация позволит проверить готовность железнодорожной инфраструктуры, работу систем управления движением, а также подготовить локомотивные бригады", - говорится в сообщении.

Как известно, решение о строительстве железной дороги в обход Украины Россия приняла в начале 2015 года.