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Россия запустила грузовые поезда в обход Украины на постоянной основе
20.09.2017 13:24

Россия запустила грузовые поезда в обход Украины на постоянной основе

Компания "Российские железные дороги" запустила грузовые поезда по новой железнодорожной линии Журавка - Миллерово, проходящей в обход Украины, на регулярной основе.  Об этом сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, отмечается, что первые грузовые поезда, проехавшие по участку временной эксплуатации, перевезли вагоны с зерном, железорудным сырьем и строительными материалами.

"Тестовая эксплуатация позволит проверить готовность железнодорожной инфраструктуры, работу систем управления движением, а также подготовить локомотивные бригады", - говорится в сообщении.

Как известно, решение о строительстве железной дороги в обход Украины Россия приняла в начале 2015 года.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, заместитель министра обороны Российской Федерации генерал Дмитрий Булгаков сообщил, что строительство железной дороги в обход Украины на участке Журавка - Миллеров находится на завершающем этапе.

Теги материала: Украина, железная дорога, поезд, Россия
Новости СМИ2
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