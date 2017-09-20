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В США умер украинский издатель и меценат Осип Зинкевич
20.09.2017 12:33

В США умер украинский издатель и меценат Осип Зинкевич

В среду, 20 сентября, в США в возрасте 93-х лет скончался украинский литературовед, издатель и меценат Осип Зинкевич, сообщает Newsone.

"Вы всегда были для нас молодым и своим неудержимым двигателем молодой литературы и незаангажированной политологии. Ваше детище - Семинары творческой молодежи от "Факела" - историческое дело. Ваши книги... Благоустроенное Вами с госпожой Надеждой "Украинское дошколье", на котором росли мои сыновья", - написал на своей странице в Facebook сообщил писатель Сергей Пантюк.

Стоит отметить, что Зинкевич родился 4 января 1925 в селе Малые Микулинцы (ныне Снятынского района Ивано-Франковской области). После окончания Второй мировой войны оказался в Западной Германии.Будучи беженцем получил Международную стипендию для получения образования и поступил в Парижский институт индустриальной химии. Осип Зинкевич также был организатором и первым председателем Музея-архива украинского самиздата в Украине (1998). Составил "Энциклопедию диссидентского движения" (2010).

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Москве умер народный артист СССР Зураб Соткилава.

Теги материала: меценат, издательство, США, умер
Новости СМИ2
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